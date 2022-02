Gazzetta – Il Napoli fa tremare le milanesi, numeri da urlo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, a seguito della vittoria conquistata ieri pomeriggio contro il Venezia, con il risultato di 0-2.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la squadra di Spalletti sia la seconda migliore nella top 5 campionati europei per quanto riguarda la porta inviolata. Sono 13 su 24 partite giocate, infatti, in cui il gruppo azzurro non ha incassato reti. Il totale dei goal subiti è 16, meglio solo il Manchester City con 14.

Inoltre, dopo il trionfo contro il gruppo di Zanetti, il Napoli è alla quarta vittoria di fila in campionato, nelle ultime cinque gare disputate. Il team azzurro inizia a impensierire le milanesi.