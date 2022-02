Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha analizzato la vittoria contro il Venezia anche in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Se perdeste con l’Inter, diventerà impossibile per lo Scudetto?

“Noi o siamo forti o non lo siamo. A noi i risultati non cambiano i giudizi che ho, forse li cambiate voi. Il Napoli deve sempre giocare da Napoli”.

Contento per Osimhen?

“Victor può fare meglio di come ha giocato oggi, lo abbiamo servito in maniera sbagliata. Poi è un giocatore coraggioso, grazie alla sua craniata ci ha dato il vantaggio, nonostante sul volto abbia una mascherina. Ha fatto tanti duelli aerei, a volte magari uno, dopo un infortunio del genere, è restio ad andare a contatto. Lui, invece, ha lottato sul ogni pallone”.

Obiettivo Scudetto?

“Dipendesse da voi, dareste l’obiettivo Scudetto a 17 squadre. Noi dobbiamo essere seri, dobbiamo avere quel ghigno che ci fa vincere sempre. Però, le squadre che lottano con noi, sono squadre forti con cui ci dobbiamo confrontare”.

Sorpreso per i numeri della difesa?

“In difesa, per un po’ di partite, abbiamo subito tanto e abbiamo avuto qualche problema, ma poi ci siamo ripresi. Oggi abbiamo rischiato perché non avevo cambi difensivi. Voi continuate con la storia che siamo in tanti, ma non è vero affatto. Oggi avevamo a disposizione Rrhamani e Juan Jesus, per cui fare i complimenti a loro due dato che giocano sempre e bene“.

Le è piaciuta la gestione della gara dopo lo 0-1?

“Si, l’abbiamo gestita bene e abbiamo creato l’occasione per lo 0-2″.

La vittoria del Milan, la sconfitta dell’Inter e la vittoria del Napoli riaprono i giochi Scudetto?

“L’Inter mi sembra la squadra più forte. Questi due risultati hanno un po’ rimesso in discussione alcune cose, che possono creare difficoltà un po’ a tutti”.