Osimhen e Insigne titolari per ritrovare un gol che manca da tempo

Lorenzo Insigne e Victor Osimhen torneranno tra i titolari quest’oggi contro il Venezia. Come ricorda Il Corriere dello Sport, per entrambi il gol su azione manca da molto tempo. Per quanto riguarda il capitano azzurro, non è ancora arrivato quest’anno, mentre sono arrivate 5 reti dal dischetto, mentre l’attaccante nigeriano non trova la rete dalla gara contro il Torino del 17 ottobre, esattamente 112 giorni fa. I due attaccanti si sono messi alle spalle i problemi che li hanno perseguitati gli scorsi mesi e sono pronti a riprendersi il Napoli sulle spalle e trascinarlo a battere il Venezia.