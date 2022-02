Andrea Petagna toglie le castagne dal fuoco e vince a Venezia per 2-0; l’attaccante, dopo un contropiede, scarica per Mertens, il cui tiro viene respinto da Lezzerini, che non può nulla sul tap in a porta vuota di Petagna.

Una vittoria importante degli azzurri, che hanno saputo gestire la gara dall’inizio e nonostante un primo tempo un po’ bloccato, nel secondo tempo si sblocca con un colpo di testa di Osimhen, che torna al goal e apre la sfida, poi chiusa da Petagna.

Insomma, il Napoli si porta a -1 dall’Inter che verrà sabato al Maradona e gli azzurri potranno giocarsi le loro carte, con Koulibaly e Anguissa a disposizione.