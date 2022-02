Il Napoli crede allo Scudetto, per organico non si sente inferiore a nessuno

Il Napoli crede allo Scudetto e lo hanno detto anche i calciatori azzurri, da Juan Jesus a Rrahmani, passando per Zielinski e Lozano. Dopo la sconfitta dell’Inter ieri nel derby contro il Milan, le speranze sono aumentate e la squadra partenopea continua ancora di più a credere al sogno. Come riporta Tuttosport, però, prima dello scontro diretto di sabato prossimo contro i nerazzurri bisogna pensare al match di quest’oggi contro il Venezia che non è da sottovalutare per non incappare in brutte situazioni come avvenuto con Empoli e Spezia. Il Napoli dovrà dimostrare di avere un carattere forte, sperando che non si ripeta quella serie si sfortunati incidenti che ha ridotto l’organico azzurri quasi al minimo, mentre con quello al completo gli azzurri non si sentono inferiori a nessuno.