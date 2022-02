Anche David Ospina, come Aurelio de Laurentiis e Luciano Spalletti, ha voluto commentare la vittoria di Venezia, sempre ai microfoni di Dazn; queste le parole del messicano, al termine della contesa.

Per te oggi è il centesimo clean sheet in Europa, Cosa ci dici?

“E’ una bel traguardo che mi rende orgoglioso. Lavoro tutti i giorni e cerco di dare il massimo sempre, gara dopo gara”

Come ti trovi con Spalletti?

“Il mister ha fiducia in me e in Meret. Alex è ancora giovane ma è molto forte e ha tante qualità. Loro due, appena tornato dalla Colombia, mi hanno chiesto come stessi per via dell’intossicazione alimentare. Fortunatamente ho recuperato e sono riuscito a giocare oggi”.

Ci sono novità sul rinnovo?

“Per ora voglio giocare e sfruttare le partite che giocherò per fare bene. Vedremo cosa succederà per il contratto, ne parleremo più avanti. Ora l’importante è che si continui a vincere”.