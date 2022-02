UFFICIALE – Venezia-Napoli, i convocati di Spalletti: tre le esclusioni

La SSC Napoli ha comunicato sui propri canali ufficiali la lista dei convocati per il match di domani contro il Venezia. Non figurano Lozano e Ounas, indisponibili, e neanche Axel Tuanzebe, out per i problemi accusati in settimana. I tre si aggiungono a Koulibaly e Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa.

Portieri: Meret, Marfella, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, J. Jesus, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski.

Attaccanti: Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.