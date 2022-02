Oggi Raffaele Auriemma ha scritto su Tuttosport dell’assenza per la gara contro il Venezia di Adam Ounas e Axel Tuanzebe:

“Oggi Spalletti guiderà la rifinitura per decidere la formazione da schierare domani a Venezia, ma anche se inserire Ounas tra i convocati: è improbabile, perché ha ricominciato ad allenarsi soltanto da due giorni, dopo aver contratto il Covid in la Coppa d’Africa. Non dovrebbe esserci nemmeno Tuanzebe che ieri ha svolto terapie e lavoro in palestra”.