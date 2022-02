RILEGGI LIVE – Spalletti: “Ho temuto di perdere qualcuno a gennaio, Rrahmani e Juan Jesus due grandi professionisti! Lozano e Ounas? La situazione è questa”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia e poco prima della partenza degli azzurri verso il Veneto. Osimhen e compagni sono chiamati a non fallire l’appuntamento coi tre punti in virtù dell’impegno tra Inter e Milan, con l’obiettivo di rosicchiare qualche punto alle dirette rivali. Direttamente dal Konami Center di Castel Volturno, MondoNapoli.it vi accompagnerà come di consueto con le dichiarazioni del tecnico toscano, che risponderà alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa.

14:04 Il tecnico del Napoli fa il suo ingresso in sala stampa, si parte con una battuta sulle percentuali relative alla quota Scudetto dopo il mercato: “Mi sembra che l’Inter sia stata brava a conquistare più quote degli altri, mentre le rivali hanno percentuali divise in parti uguali”.

Per il Napoli comincia il mini-ciclo della verità, con Venezia, le milanesi e poi il Barcellona. “Ci possono essere momenti dove si vivono situazioni difficili come quello appena trascorso. Qualsisi scenario o situazione di classifica per noi non deve cambiare nulla, noi dobbiamo fare il Napoli. Siamo una squadra costruita per vincere qualsiasi partita, sarebbe ideale avere sempre un numero di giocatori che ti permette di giocare tante partite ravvicinate, ma ormai la normalità è giocare spesso”.

Come ha trovato la squadra dopo gennaio e che tipo di mentalità vuole dare ai suoi ragazzi per affrontare febbraio? “La squadra è sempre stata in condizione, ma giocando sempre con gli stessi qualcuno può affaticarsi. Nonostante ciò i ragazzi si sono sempre allenati bene, l’atteggiamento collettivo è stato sempre positivo. Non conta tanto quello che siamo stati costretti a passare ma quello che abbiamo voglia di organizzare nelle prossime partite. Queste difficoltà arrivano tutte le squadre in campionato, chi più e chi meno. Finalmente è finito il mercato, così non posso avere più la preoccupazione di perdere qualcuno all’improvviso, ora possiamo concentrarci sulla partita di domani che sarà difficile”.

Quali insidie ci si aspetta domani dalla partita col Venezia, sopratutto in relazione al terreno di gioco? “Non bisogna credere che sia una partita di passaggio, il Venezia ha dei giocatori forti e un allenatore che sa fare il suo mestiere. La particolarità su come si arriva allo stadio potrebbe far calare l’attenzione dei ragazzi, ma loro lo sanno che la partita sarà vera, non sarà un semplice passaggio per arrivare all’Inter”.

14.12 – Hai temuto di perdere qualcuno in questo mercato di gennaio? “Abbiamo parlato con la società durante questo periodo, abbiamo condiviso che saremmo dovuti essere sempre gli stessi dopo questo mercato di gennaio, soprattutto visto il periodo di difficoltà. Continuiamo a pensare di essere una squadra forte, come lo pensavamo a settembre. Il pericolo che i nostri calciatori siano appetiti da alter società purtroppo c’è sempre…”.

Vedremo qualcosa di diverso nella partita di domani dopo la sosta delle Nazionali? “Quando ci sono i Nazionali siamo sempre andati in difficoltà, ma ci siamo comportati sempre con correttezza. Si dice che abbiamo tutti a disposizione ma non è così, tuttavia abbiamo un numero di giocatori sufficiente ed ottimale ad esibire il nostro calcio. Se non siamo a braccetto con l’Inter è solo colpa di alcune partite in cui abbiamo perso punti con avversari abbordabili perché non avevamo tutti a disposizione. E’ su questo che i ragazzi devono fare un salto di mentalità, a partire da domani…”.

Le ha fatto piacere l’intervista di Nainggolan nei suoi riguardi? “Radja è uno che vive senza cover, dice sempre quello che pensa. Gli chiedo scusa di aver pensato che la notte prima della partita di Bergamo avesse avuto una notte brava con altri compagni, invece hanno preparato la partita con l’Atalanta giocando a Fifa 16…”.

14.20 – L’esclusione di Tuanzebe dalla lista UEFA? “Per me è un grande dispiacere lasciarlo fuori, ma se avessi lasciato dentro Tuanzebe avreste dovuto darmi la mano a spiegarmi l’esclusione di qualcun altro, questi sono i momenti in cui non vorrei fare l’allenatore. E’ difficile dire ai ragazzi che non fanno parte della lista delle competizioni internazionali, con l’Inter dovetti farlo addirittura con tre giocatori, non è piacevole neanche per lo spogliatoio… Bisogna fare delle valutazioni, nel nostro caso ci mancava il terzino sinistro e ho dovuto inserire Ghoulam, dovevo rinunciare al centrale perché li ne abbiamo già tre. In avanti non potevo toccare nessuno perché se vogliamo andare avanti abbiamo bisogno di tutto il nostro potenziale offensivo”.

Nonostante l’assenza lunga di Koulibaly la difesa ha fatto benissimo, si aspettava questo rendimento dei due centrali di oggi? “Si, me l’aspettavo perché già all’inizio quando facevo scelte diverse facendo giocare Manolas invece di Rrhamani, lui mi dimotrava di saper fare il suo mestiere nel migliore dei modi. Mi serviva qualcuno che sapesse impostare l’azione in maniera qualitativa, per questo sceglievo il greco, ma ora Amir è diventato un leader, gli faccio i complimenti perchè è un calciatore di grandissimo livello, lui così come Juan Jesus. Koulibaly? Noi lo aspettiamo a braccia aperte, poi in mezzo al campo sa lui come fare, per se e anche per qualche compagno. Mi auguro che riesca a vincere la Coppa d’Africa, mi sarebbe piaciuto vederlo in finale contro Anguissa per vederli contro ma hanno fatto entrambi un grandissimo torneo”.

14.29 – Quanto senti tuo il progetto Napoli, parlando di contratti in scadenza? “Ora c’è questo campionato da finire, contro avversari fortissimi. Abbiamo dei doveri e degli obblighi di far bene contro tutti, il futuro si gioca nell’immediato presente per cui quel discorso verrà fatto dopo aver vinto altrettante partite come fatto fino ad adesso”.

Lozano ed Ounas? “Il primosta per rientrare dal Messico, dovremo fare degli accertamenti per capire come sta e i tempi di recupero. Ounas dalla prossima settimana torna ad allenarsi in gruppo”.

14.32 Termina qui la conferenza stampa di mister Spalletti