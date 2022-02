Recupero infortunati – Dall’infermeria una buona e una cattiva notizia per Spalletti

Il peggio sembra esser passato, ma l’infermeria del Napoli non si è ancora del tutto svuotata, anzi, rischia di stare lontano dai campi per un po’ di tempo il messicano Hirving Lozano, infortunatosi alla spalla con la sua Nazionale.

Il tecnico Spalletti ha parlato del suo infortunio nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’impegno del Venezia, annunciando lo scenario che si profila per l’ala del Napoli ma confermando al tempo stesso, il vicino rientro di Ounas: “Lozano sta per rientrare dal Messico, dovremo fare degli accertamenti per capire come sta e i tempi di recupero. Ounas dalla prossima settimana torna ad allenarsi in gruppo”.