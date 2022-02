Napoli-Inter, biglietti in vendita. I prezzi settore per settore

Da questa mattina alle ore 10:00 sono in vendita i biglietti per Napoli-Inter, in programma sabato 12 febbraio alle ore 18:00. Li ha annunciati la SSC Napoli sul proprio sito ufficiale, dove ha annunciato anche i prezzi per ogni settore, che sono i seguenti:

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 15,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

n ottemperanza alla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n° 4 del 2 febbraio 2022, la vendita è vietata ai residenti nella regione Lombardia.

Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente.