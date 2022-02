Infortunio Lozano, Gazzetta: il messicano fuori almeno un mese! Scongiurato il rischio intervento: il motivo

Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio alla spalla patito da Hirving Lozano durante Messico-Panama:

“L’attaccante ora rimarrà qualche giorno di riposo e prima di ripartire per l’Italia, presumibilmente lunedì, farà ulteriori controlli radiografici. Il Napoli aspetta naturalmente di vederlo per poterne valutare le condizioni. Ma al momento pare scongiurato il rischio di un intervento chirurgico. Anche perché è stata la prima volta che Lozano subisce un infortunio del genere mentre – per esempio – quando capitò nel novembre del 2020 a Osimhen si dovette ricorrere all’intervento per la recidiva”.

La Rosea ha scritto anche dei tempi di recupero di Lozano:

“In teoria serve da uno a due mesi per recuperare appieno. In questo caso, non avendo precedenti alla spalla, il messicano potrebbe un po’ accorciare i tempi ma difficilmente in febbraio lo vedremo in campo”.