UFFICIALE – Quarantena per Anguissa e Koulibaly dopo la Coppa d’Africa? L’analisi del Decreto!

Nelle ultime ore è impazzata la notizia che i calciatori al rientro della Coppa d’Africa, avrebbero dovuto rispettare un periodo di quarantena prima di riprendere la normale attività agonistica! Il problema per il Napoli sarebbe stato abbastanza importante. Anguissa e Koulibaly infatti sono ancora impegnati nelle fasi finali del torneo africano. In caso di rientro, e soprattutto di quarantena, dopo la finale: i due calciatori sarebbero stati costretti a dover rinunciare al big match contro l’Inter.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, parla chiaro in merito all’argomento! La quarantena va rispettata per cittadini provenienti da una determinata lista di paesi a rischio, il Camerun è uno di questi. Tuttavia, per un recente accordo trovato tra Governo e FIGC, ai calciatori basterà un tampone negativo, nel momento del rientro in Italia, per evitare il periodo di quarantena!

La deroga sarà ampliata a tutti i cittadini, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale. Il tutto verrà fatto per incentivare il turismo, adottando un approccio che sia più elastico per le persone provenienti da paesi fuori dall’Europa.

Un altro indizio è arrivato inoltre dal match tra Milan e Juventus del 23 gennaio scorso. L’algerino Bennacer, tornato il 20 gennaio dalla Coppa d’Africa, in seguito all’eliminazione dell’Algeria, ha preso parte senza troppi intoppi all’incontro. Questa è sicuramente la prova più lampante della deroga già in vigore.

Salvo dunque clamorose novità dell’ultimo minuto, Anguissa e Koulibaly saranno convocabili per la sfida contro l’Inter ed il Barcellona!