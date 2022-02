Gazzetta – Nuova maschera protettiva per Osimhen, i dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante nigeriano indosserà una nuova maschera protettiva in occasione del suo rientro in campo, previsto questa domenica (ore 15:00) contro il Venezia. Sarà più leggera e piccola, ridimensionata sulla fronte e in basso. Inoltre, sarà maggiormente aperta nella zona dell’occhio sinistro.

Il giocatore riceverà la nuova maschera quest’oggi e dovrà indossarla per circa un mese.