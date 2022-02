Gazzetta – Koulibaly ed Anguissa torneranno disponibili per la sfida all’Inter

Il Napoli potrà contare su Koulibaly ed Anguissa contro l’Inter di Inzaghi.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui Spalletti avrà a disposizione i due africani per lanciare la sfida alla capolista del campionato di Serie A: “La trasferta in Laguna sarà l’ ultima senza africani, visto che Anguissa e Koulibaly torneranno comunque a inizio della prossima settimana, in tempo per essere disponibili contro l’ Inter, nello scontro diretto del 12 febbraio, lì si capirà se davvero i ragazzi di Spalletti potranno ancora rientrare nella lotta per lo scudetto, oppure dovranno puntare solo a mantenere un posto in zona Champions. E per fare tutto questo i migliori “acquisti” diventano proprio gli africani”.

Tra poco rivedremo il trio Koulibaly-Anguissa-Osimhen, una certezza che ha consentito al Napoli di regnare ai vertici della classifica nella prima parte di stagione.