L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Kalidou Koulibaly, difensore senegalese del Napoli, e al suo futuro. Infatti, come riportato dal quotidiano, il difensore senegalese sarà il nuovo capitano dopo Insigne. La società partenopea vuole far rinnovare Koulibaly, ma non è certa la sua permanenza.