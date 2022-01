Sky – Napoli, fatta per Olivera: azzurri al lavoro per averlo subito, la situazione

Napoli vicinissimo a chiudere per Mathias Olivera del Getafe. Come rivelato poco fa da Sky Sport, il club azzurro avrebbe già opzionato il terzino sinistro uruguaiano per giugno ma è in procinto di organizzare un’offerta per il prestito con obbligo di riscatto ad una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni per avere subito il laterale, così che possa essere disponibile per Spalletti da gennaio.

Si attende la risposta del club spagnolo, ma se non dovesse arrivare l’ok al trasferimento immediato la trattativa verrà comunque conclusa in estate. Lo riferisce Sky Sport.