La 23esima giornata, come le precedenti, si presenta con più di qualche incertezza. Alla situazione complicatissima causa Covid in casa Salernitana e Venezia, si accoda anche l’Atalanta. I Bergamaschi, infatti, domani alle 20:45, dovrebbero giocare a Roma contro la Lazio ma partiranno, nel migliore dei casi, solamente domani mattina in quanto sarebbero presenti alcuni sospetti positivi nel gruppo squadra. In caso di via libera la gara si disputerebbe regolarmente.