Ct dell’Algeria: “Ounas ha il Covid ed ha evidenziato problemi al cuore, dovrà fare altri esami”

Il ct dell’Algeria ha parlato di Ounas e delle sue condizioni dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa: “Su mia indicazione si è deciso di tenere segreto la questione medica su Adam Ounas. Il giocatore è risultato positivo al covid e gli ultimi esami hanno evidenziato qualcosa al cuore, ne dovrà fare altri. Se lo avessimo detto avrebbe dovuto abbandonare la competizione e non l’avremmo più visto come è successo con altri. Non avevamo dato notizie pubbliche, ora posso dire che il giocatore dovrà fare altri esami”. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta in serata ci sarà l’incontro tra il dottor Canonico, il giocatore e i colleghi algerini.