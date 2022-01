Ajax, Ten Hag avvisa il Napoli: “Lotterò per trattenere Tagliafico”

Erik Ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della vittoria dei suoi in coppa d’Olanda e un particolar modo si è soffermato su Nicolas Tagliafico, sul piede di partenza e molto vicino al Napoli:

“Lotterò sicuramente per tenerlo. Con lui abbiamo sette difensori. Senza di lui il nostro organico sarà troppo ridotto, ma di certo noto che per lui è importante che possa giocare. Bisogna fornire professionalità e lui lo dimostra. Ieri ha giocato, apportando tanta spinta, passione e qualità. Deve lavorare sodo in allenamento, essere paziente e farsi trovare pronto”.

Queste le dichiarazioni riportate dal portale gianlucadimarzio.com