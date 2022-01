Gazzetta – Spalletti punta fortemente su Elmas e Lozano: il piano del tecnico

Luciano Spalletti ha deciso di puntare fortemente su Elmas e Lozano nei panni di esterni d’attacco.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Napoli punta fortemente sul loro rendimento per fare le fortune del Napoli presente e futuro: “Infatti schierare contemporaneamente da esterni Lozano ed Elmas – senza dimenticare Politano – consente a Spalletti di poter invertire senza grandi problemi i due, e attaccare comunque l’ area avversaria in maniera più efficace e penetrante. A Bologna ha brillato la stella di Lozano, autore di una splendida doppietta, ma qui parliamo di movimenti di squadra e soluzioni offensive. Entrambi hanno la capacità di venire incontro al portatore di palla per le triangolazioni, ma anche lo spunto per cercare la profondità, come dimostra il primo gol. Con Elmas che a sinistra arriva fino in fondo a crossare e Lozano che da destra taglia in mezzo da centravanti e di sinistro anticipa tutti e segna. In teoria il messicano è un destro, ma a parte che come ha dimostrato non è male neanche di sinistro, contano anche i movimenti e da destra le penetrazioni del Chucky appaiono imprevedibili ed efficaci. E non solo in occasione del gol”.

Spalletti ha le idee chiare per puntare sui due giovani esterni.