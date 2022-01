CorrSport: “Tagliafico rimane operazione difficile: la formula del Napoli non ha convinto”

Tagliafico rimane uno degli obiettivi principali del mercato azzurro.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è soffermata sulla fattibilità dell’operazione ed ha confermato il livello di difficoltà dell’affare: “In prima persona: il mancino dell’ Ajax, 29 anni e la voglia matta di cambiare aria per giocare con maggiore continuità, è stato convocato dal ct dell’ Argentina, Scaloni, per le prossime gare di qualificazione mondiale. Per il resto, ovvero in chiave Napoli, poco da aggiungere rispetto agli ultimi giorni: il ds Giuntoli ha proposto un prestito con diritto di riscatto ma il club olandese non è incline a questo tipo di operazione, e nel frattempo registra anche l’ interesse del Barça e del Chelsea”. Non sarà facile per il Napoli battere la concorrenza di altri club importanti per arrivare a Tagliafico.

L’Ajax non sembra cedere, dunque, dinanzi l’offerta del prestito con diritto di riscatto.