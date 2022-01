CorrSport – Il Napoli insiste per Nandez: la risposta secca del Cagliari

Nahitan Nandez è finito nel mirino del Napoli da tempo ormai.

Gli azzurri sono ritornati alla riscossa per accaparrarsi le prestazioni del talento uruguaiano, ma il Cagliari accetta una sola formula. Ne ha parlato stamane l’edizione de Il Corriere dello Sport: “Sì: il ventiseienne centrocampista uruguaiano è un vecchio pallino che il ds Giuntoli ha chiesto al Cagliari in prestito con diritto di riscatto – come sopra – ma la prima risposta è stata picche: il club rossoblù preferisce ragionare sull’ obbligo di riscatto. Si vedrà, anche perché su Nahitan resiste il Torino e in un recente passato s’ è anche chiacchierato di un flirt mai concretizzato con l’Inter”.

Nandez è al centro di una vera e propria asta di mercato, sullo sfondo tra le favorite vi è il Torino di Cairo che sembra fare sul serio per portarlo in Piemonte.