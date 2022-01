CorrSport – Contro la Salernitana verso il recupero Insigne e Ospina

Contro la Salernitana dovrebbero esserci due recuperi importanti in casa Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, la notizia riguarda Ospina ed Insigne: “Spalletti potrebbe recuperare in un colpo solo sia Insigne sia Ospina. Per la precisione: il capitano, fuori con la Fiorentina in Coppa Italia e con il Bologna in campionato per i postumi della lieve distrazione all’ adduttore destro rimediata con la Samp, ha svolto in gruppo parte della sessione di allenamento andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno; David il colombiano, assente a Bologna per la contrattura al polpaccio sinistro accusata nel primo tempo della sfida con la Fiorentina, ha seguito invece una tabella di lavoro personalizzato in campo. Poi, ovviamente, spetterà al signor Luciano decidere se lanciarli dal primo minuto, proprio come nel caso di Osimhen“.

Il Napoli recupera due ottime pedine e continua la sua tabella di marcia per ritornare al completo passo dopo passo.