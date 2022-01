Napoli-Salernitana, partita in programma domenica alle ore 15.00, è un derby molto sentito in tutta la Campania, ma, in maniera incredibile, potrebbe non giocarsi questo weekend.

Oggi, la FIGC ha deciso di applicare il protocollo raggiunto con le Regioni solo al gruppo squadra delle rose di A, e non anche ai Primavera, per cui, almeno in teoria, basta il 35% della rosa affinché un ASL possa bloccare una squadra e non farla andare a giocare.

In una rosa di 25 giocatori, il 35% corrisponde a 9 membri: tornando alla Salernitana, la squadra granata oggi ha effettuato un giro di tamponi e ha riscontrato un’altra positività, che fa salire i positivi a 8. Infatti, la catena è iniziata venerdì scorso con 2 positività, poi 3 positività scoperte al sabato, e altre 2 positività scoperte ieri, a cui si aggiunge quella odierna.

Al momento le positività sono 8, per cui la Salernitana potrebbe giocare, ma la situazione è da monitorare, perchè potrebbero sia uscire nuovi positivi, ma potrebbero anche negativizzarsi quelli attualmente positivi.

Insomma, nei prossimi giorni bisognerà valutare bene l’evoluzione di questo scenario, ma ad oggi non c’è la certezza di una disputa della gara domenica.