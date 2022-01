Il Napoli resta vigile alle occasioni di mercato e, nonostante una rosa abbastanza al completo( fatta esclusione per le fasce laterali), non è da escludere che, dopo l’arrivo di Tuanzebe, il Napoli possa provare a fare un altro colpo.

Negli ultimi giorni, si è parlato tanto di Tagliafico, terzino in uscita dall’Ajax e di Nandez, giocatore del Cagliari che è da tempo nel mirino di diverse squadre italiane; ebbene, Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sulle trattative per questi due nomi:

“Il Napoli, nelle scorse ore, ha effettuato un sondaggio per Nahitan Nandez, ma anche il Torino visiona attentamente il giocatore del Cagliari; Tagliafico è un nome che piace, ma comunque ci sono diversi club su di lui e al momento, l’Ajax non apre alla proposta degli azzurri”.

Infine, De Maggio ha anche parlato dell’ipotesi di vedere in azzurro Julian Alvarez, giovane talentino del River Plate:

“A Giuntoli piace tanto per l’estate Julian Alvarez, ma ci sono tanti club europei sulle sue tracce, per cui non è assolutamente detto che il Napoli lo prenda. Il suo contratto scade a dicembre 2022 e da quello che so, ha una clausola da 20 milioni di euro”.

Fonte: Radio Kiss Kiss.