Nelle ultime ore, è esplosa la bomba: Jeff Bezos, fondatore di Amazon, vuole investire a Napoli e sta pensando seriamente di comprare il club da De Laurentiis ed entrare nel mondo del calcio.

Oggi arrivano ulteriori conferme da Luca Cerchione, il giornalista che ha lanciato questa bomba, sul sito di Paolo Bargiggia: innanzitutto, bisogna dire che De Laurentiis, nel giro di 2 anni, dovrà decidere se vendere il Napoli o il Bari, data la nuova norma sulla comproprietà che entrerà in vigore nel 2024.

De Laurentiis, se possibile, vorrebbe vendere il Napoli, ma restare come presidente onorario, se le norme lo dovessero permettere: se ciò non sarà lecito, allora ADL si dovrà staccare dalla SSC Napoli definitivamente. L’idea primaria di De Laurentiis era vendere la società a un fondo arabo, in cui a capo c’è Nawāf bin Fayṣal Āl Saʿūd, membro della famiglia reale ed ex presidente del Comitato olimpico dell’Arabia Saudita.

Secondo Cerchione, ADL voleva prima introdurlo come sponsor, per poi farlo diventare socio di maggioranza, ma Bezos ha superato la concorrenza degli arabi.

Il suo progetto sarebbe quello di investire nel Napoli, cambiare denominazione allo stadio chiamandolo “Amazon Arena Maradona”, nonché ampliare il porto di Napoli, per realizzare un’opera utile a livello finanziario e infrastrutturale per tutta la città.

Ma, restando al Napoli, con Bezos presidente la società azzurra potrebbe anche quotarsi in “Borsa” a Piazza affari e garantire al club numerose entrate grazie alle sponsorizzazioni Amazon, su cui ci sarebbero numerosi investimenti, in modo e in quantità tale da far diventare gli azzurri uno die club più ricchi a livello mondiale.

