Tmw – Napoli, Tagliafico vuole gli azzurri: le ultime sulla trattativa

Oggi è andato in scena ad Amsterdam un incontro tra l’agente di Nico Tagliafico ed il club olandese in cui era presenta anche il giocatore, nel quale lo stesso ha ribadito la volontà di andar via ed è attratto dalle piste di mercato. Le parti si sono messe al tavolo per cercare la soluzione migliore: il Barcellona è interessato, ma il Napoli è la squadra che fa più sul serio, anche dopo l’uscita di scena dell’OM con l’arrivo di Sead Kolasinac. Se l’Ajax accetta il prestito con diritto da parte del Napoli, Tagliafico è pronto a volare in Italia ed accettare gli azzurri, secondo quanto riportato da TMW.