Gazzetta: “Terzino sinistro, tre i nomi sul taccuino di Giuntoli”

“Napoli attento su alcune situazioni che riguardano il terzino sinistro. Dal giovane promettente Parisi dell’ Empoli ai più esperti Reinildo e Tagliafico conta di chiudere un affare in prestito con diritto di riscatto. Se no aspetterà la sessione estiva”.

Così La Gazzetta dello Sport questa mattina sul mercato in entrata del Napoli. Tre nomi dunque sul taccuino di Giuntoli per rinforzare l’out difensivo sinistro, ma c’è il rischio che tutto possa essere posticipato in vista della prossima stagione.