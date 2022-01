Gazzetta – Spalletti ritrova quattro pedine fondamentali a Bologna

Luciano Spalletti ha recuperato quattro pedine importanti per il Bologna.

La chiave di lettura dell’edizione de La Gazzetta dello Sport riguarda proprio la freschezza dei calciatori recuperati e la loro importanza nel dominio del match: “Forze fresche Sono quelle che mancano a Sinisa Mihajlovic e che invece ritrova Luciano Spalletti. Quattro uomini freschi e soprattutto fondamentali nello sviluppo del gioco. Perché Mario Rui accentrandosi contribuisce in costruzione; Fabian ritrovato in mezzo si diverte a scorrazzare soprattutto verso destra, tranquillo della copertura di Lobotka; Zielinski sulla trequarti con i suoi slalom mette in crisi la mediana bolognese; e poi c’ è Lozano che sembra aver bevuto una serie di tequila boom boom, tanto appare adrenalinico”.

Il Napoli vince a Bologna con la tranquillità della grande squadra, può respirare dopo i recuperi importantissimi su tutti dell’asse Fabiàn Ruiz-Zielinski. Un duo letale che segna le sorti di questa squadra: Spalletti ne sa qualcosa.