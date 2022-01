CorrSport: “Lozano rilancia le ambizioni del Napoli con due goal sparati giù in un colpo solo”

Hirving Lozano ha finalmente ritrovato la via del goal dopo un lungo digiuno.

Il messicano era reduce da un rosso in Coppa Italia contro la Fiorentina e da un periodo di discontinuità. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si augura che questa doppietta possa rilanciare il Napoli: “Via le nuvole dal Messico: Lozano rilancia le ambizioni del Napoli con due gol sparati giù in un colpo solo come un tequila bum-bum e contemporaneamente smorza anche i mugugni innescati dalle famose dichiarazioni di qualche mese fa. Di nuovo titolare e di nuovo a segno in campionato dopo un digiuno prolungato dal 3 ottobre con la Fiorentina al Franchi. Proprio la squadra contro cui giovedì aveva ritrovato il calcio dopo un paio di settimane di testa a testa con il virus e dopo una trasvolata oceanica conclusa mercoledì sera”.

Il 2022 di Lozano è iniziato decisamente meglio dell’anno appena concluso e le sue reti serviranno tantissimo alla causa azzurra. La doppietta di ieri, difatti, segna un nuovo inizio nell’era Spalletti.