Gazzetta: Bologna-Napoli, le probabili scelte da schierare in campo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla partita di questo pomeriggio (ore 18:30) tra Bologna e Napoli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, questi dovrebbero essere i giocatori che scenderanno in campo. Per quanto riguarda la squadra di Luciano Spalletti: Meret in porta, seguito dalla difesa a quattro Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e il ritrovato Mario Rui. A centrocampo, i recuperati Fabian Ruiz e Zielinski partiranno dal 1′, così come Lobotka. In attacco, Elmas dovrebbe avere la meglio su Lozano, Petagna favorito su Mertens.

Passando al gruppo di Mihajlovic, si parla di 3-5-2. Tra i pali Skorupski; in difesa Soumaoro, Binks e Theate. A centrocampo De Silvestri, Svanberg, Viola, Soriano, Hickey. Per quanto riguarda la fase offensiva, Arnautovic e Sansone.