CdS – La giornata di Zielinski per esserci in Bologna-Napoli: la situazione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre ad annunciare le probabili formazioni di Bologna-Napoli, ha descritto nello specifico la giornata che affronterà Piotr Zielinski.

Secondo quanto annunciato dal quotidiano, un medico sarà di prima mattina a casa del polacco per l’ultimo tampone definitivo. Zielinski ha concluso oggi il periodo di quarantena e qualora dovesse arrivare la negatività, sarebbe pronto per partire per Bologna.

Ancora giornate difficili per i calciatori di questi tempi, ma il Napoli di Spalletti ha bisogno del suo gioiello per portarsi a casa i tre punti dalla gara del Dall’Ara.