CdS: Bologna-Napoli, la probabile formazione di Spalletti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli e sulla sua partita di questo pomeriggio (ore 18:30) contro il Bologna di Mihajlović.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, queste dovrebbero essere le scelte di Luciano Spalletti per battere i rossoblù: in porta Meret dal 1′, dopo quattro mesi e mezzo. Il primo difensore prenderà il posto di David Ospina, out per infortunio. In difesa, Mario Rui tornerà sulla fascia sinistra, facendo rifiatare Ghoulam; mentre a centrocampo ci sarà Fabian Ruiz, il quale prenderà il posto del finora titolare Demme.

In attacco, Petagna dovrebbe essere confermato, così come Politano sulla corsia offensiva di destra.