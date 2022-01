Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: la scelta su Mertens

Il Napoli sfida il Bologna al Dall’Ara per il ventiduesimo turno di Serie A. Gli azzurri, dopo la cocente sconfitta in coppa Italia contro la Fiorentina, provano a rilanciarsi in campionato e continuare la striscia di risultati utili inaugurata ad inizio anno contro la Juventus. Spalletti può contare finalmente su Fabian e Zielinski, ritornati dopo diversi problemi fisici e Covid. Turno di riposo per Petagna: sarà Mertens a guidare l’attacco.

BOLOGNA(3-4-2-1): Skorupski;Soumauro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola, Svanberg, Hickey;Soriano, Sansone; Arnautovic. All. Mihajlovic

NAPOLI(4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Elmas, Zielinski, Lozano; Mertens.All.Spalletti