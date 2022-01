Reinildo Mandava, il Napoli ha l’accordo ma valuta due alternative

Come riportato da Tuttosport, il Napoli è alla continua ricerca di un terzino sinistro. La società azzurra avrebbe già un accordo di massima con Reinildo Mandava del Lille, il cui contratto andrà in scadenza in estate e che non intende rinnovare. Oltre a lui, però, il club azzurro sonda altri terreni e sono state trovate due valide alternative: Fabiano Parisi dell’Empoli e Nicolas Tagliafico dell’Ajax, anche lui in scadenza di contratto. Questi ultimi due, però, potrebbero arrivare addirittura a gennaio.