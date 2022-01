Napoli, tornare in Champions per evitare un ridimensionamento drastico

Il vero obiettivo del Napoli questa stagione è sempre stato quello di tornare in Champions League, come preannunciato anche in estate dal suo allenatore, Luciano Spalletti. Per farlo, c’è bisogno di vincere a Bologna e reinvertire un trend che è diventato negativo nelle ultime settimane. L’importanza del ritorno nell’Europa che conta, come spiegato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, non è solo quello di farlo dopo due anni di assenza, ma serve assolutamente ad Aurelio De Laurentiis per cercare di attuare un ridimensionamento meno drastico.