L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Dries Mertens e alla sua situazione contrattuale. Infatti, come riportato dal quotidiano, il belga vorrebbe rimanere a Napoli. La palla passa a De Laurentiis che, per via di un accordo, potrebbe far rimanere il numero 14 partenopeo con un contratto di 5 milioni annui.