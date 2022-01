L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al Napoli e alla situazione finanziare della squadra di De Laurentiis. Infatti, come riportato dal quotidiano, da quest’estate il Napoli risparmierà 40 milioni dai contratti degli svincolati. Secondo il quotidiano, il Napoli punterà su delle scommesse per, comunque, continuare a lottare per le alte posizioni di classifica.