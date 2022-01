L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Victor Osimhen e alla sfida contro il Bologna di lunedì. Infatti, come riportato dal quotidiano, il nigeriano sarà convocato per la sfida in Emilia. Il Napoli, naturalmente, non movimenterà troppo i tempi e vuol agire sempre con pazienza. Molto difficile vedere il giocatore di Lagos in campo.