Via libera anche dal comitato tecnico scientifico per l’approvazione del nuovo protocollo della Serie A, con l’obiettivo di proseguire regolarmente il campionato e farlo in modo più sicuro. È ufficiale dunque che con il 35% dei positivi si ha il blocco totale del gruppo squadra, con annessa quarantena.

Al di là dello stato vaccinale, i contatti stretti con positivi (considerati ad alto rischio) comportano l’effettuare un test antigenico ogni cinque giorni, con uso obbligatorio della mascherina FFP2. Mentre per i contatti a basso rischio è solamente consigliato l’uso della suddetta mascherina.