Dopo i rientri di Osimhen, Malcuit, Fabian Ruiz e Lozano, arriva anche l’ottima notizia per Mario Rui. Il terzino portoghese del Napoli è ufficialmente guarito dal Coronavirus e potrà finalmente tornare in campo ad allenarsi con il gruppo. A riportarlo è proprio la SSC Napoli attraverso un comunicato ufficiale. Spalletti adesso può tornare a sorridere, a parte i giocatori impegnati in Coppa d’Africa infatti, quasi tutti i calciatori sono tornati a disposizione. Di seguito il post ufficiale: