MONDONAPOLI TV – Ti aspettiamo per il prepartita di Napoli-Fiorentina!

MondoNapoli Tv vi aspetta alle 17 per il prepartita di Napoli-Fiorentina in programma alle ore 17 sulle nostre tre piattaforme Facebook, Twitch e Youtube. Il Napoli deve replicare l’ottima gara vista con la Sampdoria per passare il turno ed accedere ai quarti di finale della Coppa Italia. Ai quarti sarebbe l’Atalanta di Gasperini ad ostacolare il cammino degli azzurri e vendicarne la vittoria della stagione trascorsa può essere uno stimolo importante per gli azzurri.

Commenteremo insieme le scelte ufficiali, dando spazio ai pronostici nella parte finale.

Venite a seguire il prepartita di MondoNapoli Tv per farci compagnia e darvi l’opportunità di interagire direttamente con noi prima del match.

Ringraziamo i nostri sponsor:

La Piazzetta in Piazzetta San Carlo All’Arena, 2 a Napoli.

You&Me Eventi

Via Udalrigo Masoni 28/30, info 3713790143

A dopo.