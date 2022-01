LIVE – Napoli-Fiorentina, palo clamoroso ed espulsione per Lozano!

Fiorentina ancora in vantaggio al Maradona! Da segnalare al minuto 80 però un clamoroso palo di Hirving Lozano. Il messicano, spostato sulla fascia sinistra, si è accentrato prima di lasciar partire un destro violentissimo che si è stampato sul palo. Azzurri a centimetri dal pareggio. Da segnalare anche un ammonizione per Fabian Ruiz, Tuanzebe e gli ingressi in campo di Piatek e Malcuit.

Al minuto 85 Ayroldi, richiamato dal VAR, decide di espellere Hirving Lozano. Bruttissimo intervento dell’ex PSV che arriva in ritardo sull’avversario colpendolo in pieno.