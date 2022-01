Ricomincia il secondo tempo del match tra Napoli e Fiorentina, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le squadre rientrano in campo con Spalletti che è stato costretto a mettere Meret. Problema per Ospina dunque, le sue condizioni saranno valutate solo al termine delle ostilità. Viola in dieci, ricordiamo, per l’espulsione di Dragowski proprio negli ultimi istanti di gioco della prima parte di gara. Per questo motivo ancora un cambio per Italiano, fuori Saponara e dentro Maleh!