Finisce 1-1 il primo tempo al Maradona tra il Napoli e la Fiorentina. La Viola passa in vantaggio con Vlahovic e il Napoli risponde prontamente con Dries Mertens. Importante episodio nel finale con Dragowski che viene espulso per un fallo su Elmas che era lanciato in rete. Il passaggio del turno è ancora in bilico, si deciderà nel secondo tempo.