CorrSport – Petagna e Mertens favoriti per partire dall’inizio

Petagna e Mertens potrebbero partire nuovamente dall’inizio in Coppa Italia.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui entrambi sarebbero favoriti nonostante l’emergenza in tutti i ruoli: “Non ci sono troppe scelte, però volendo – mischiando e magari tentando di osare di meno, semmai forzando anche il rientro di Fabian che sta meglio ma non ancora bene – Spalletti potrebbe industriarsi alla ricerca di equilibri che invece verranno chiesti attaccando, lasciando che là davanti Petagna dia fondo alla propria esuberanza, per andare a sfondare centralmente o magari allargare il campo sino a spalancarlo per le incursioni di Mertens, che contro la Fiorentina (nel 2014) si è presentato al calcio italiano con un gol, il primo di una lunga serie, di sublime bellezza. Petagna e Mertens rappresentano la sintesi della filosofia di un allenatore che ha scelto di non negarsi nulla, che insegue sogni da regalare ad una città capace di entrargli dentro immediatamente e di conquistarlo”.

Mertens e Petagna sono pronti a sacrificarsi ancora.