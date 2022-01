CorrSport: “La fortuna, per così dire, si chiama Elmas”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è focalizzata sul problema realizzativo del Napoli.

Come scritto oggigiorno dal quotidiano sportivo, infatti, l’unico elemento della rosa migliorato dallo scorso anno è Elmas: “Il Napoli ha perduto le ali, (quasi) tutta colpa del virus o degli accidenti che sono capitati in serie: il Lozano di dodici mesi fa (ne segnò quindici, prima di andarsene in vacanza) è ancora congelato alle sue tre prodezze, che non l’ hanno scaldato; e Politano, dodici nel corso dei nove mesi ormai alle spalle, non è riuscito a staccarsi dai due gol attuali, che fanno rabbrividire anche lui. La fortuna, per così dire, si chiama Elmas, che ha una produzione personale straordinaria, si è già raddoppiato, come un’ azienda che ha rotto il mercato. Un incremento pazzesco, dentro un andamento lento, anche un po’ contorto della compagnia del gol. Ma mancano

ancora quattro mesi, diciassette partite (di campionato) e il talento non manca, quello continua ad abbondare”.

Il talento di Elmas per il Napoli sta diventando linfa vitale.