CorrSport – Il Napoli pensa al mercato: spuntano Adarabioyo e Alvarez

Il Napoli sa che non può farsi trovare impreparato alle possibili cessioni di giugno.

Motivo per il quale, come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, la società avrebbe già adocchiato alcuni profili in diverse zone di campo e due spiccano in particolar modo: il difensore Tosin Adarabioyo e l’esterno Julian Alvarez del River Plate.

Qui il focus del quotidiano sportivo: ” In prospettiva, servirà ricostruire una squadra nella sua ampiezza, perché andranno via in tanti, forse non tutti, ma quanti ne bastano per sentirsi nel bel mezzo di una rivoluzione: e scrutando in Championship, dove ad agosto il Napoli ha allungato le mani per farsi concedere Anguissa, c’ è un’ idea “fresca” che sta lì, in attesa di sviluppi. Il Napoli insegue calciatori multitasking, è una filosofia che nel tempo s’ è radicata, e Tosin Adarabioyo (24 compiuti lo scorso settembre), inglese di origini nigeriane, centrale che sa stare anche largo, a destra, può rappresentare un pilastro della difesa che verrà. Ci sarà un complesso lavoro per Giuntoli, per l’ area scouting, e inevitabilmente le necessità finiranno per aguzzare l’ ingegno: Adarabioyo ha una quotazione ragguardevole (intorno ai quindici milioni di euro), ma là dietro – a giugno – qualcosa andrà aggiunto. Ma le voci corrono, e in che modo, e dall’ Argentina se ne è levata un’ altra, che s’ è trasformata in eco: Julian Alvarez, la stella del River Plate che si sta prendendo il mercato, è (sarebbe) anche un pensiero fisso del Napoli, che finirà per doversi interessare anche della futura batteria degli attaccanti, dalla quale uscirà Insigne e con lui – quasi sicuramente – anche Mertens”.