Coppa Italia – Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Il Napoli sfida la Fiorentina al Maradona alle ore 18, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Restano tante le assenze per Spalletti che recupera Meret e Malcuit, guariti dal Covid, ma perde il capitano Insigne, infortunatosi la scorsa giornata. La vincente tra le due squadre affronterà l‘Atalanta di Gasperini che ha vinto contro il Venezia per 2-0. Sia l’allenatore del Napoli sia Italiano hanno fatto le loro scelte e quindi di seguito le formazioni ufficiali della gara:

NAPOLI (4-2-3-1) – Ospina, Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam, Lobotka, Demme, Politano, Mertens, Elmas, Petagna.

FIORENTINA – (in attesa)